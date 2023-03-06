Крупнейший владелец торговой недвижимости в Киеве Алиев строил за средства россиян – источники

Вагиф Алиев delo.ua

Владелец торгово-развлекательных центров Mandarin Plaza, Lavina Mall и совладелец Blockbuster Mall Вагиф Алиев привлекал средства теневых инвесторов из Российской Федерации для строительства своих объектов.

Об этом сообщили ЭП трое несвязанных друг с другом источников на рынке недвижимости.

"В какой-то степени Алиев "фронтировал" (выступал номинальным владельцем активов – ЭП) россиян. Те через офшоры заводили деньги в Украину и отмывали на строительстве", – говорит один из собеседников издания.

"Есть слухи, что Алиев в значительной степени финансировал свои проекты за российские деньги. Доказательств этого, конечно, нет", – замечает второй девелопер.

Третий собеседник ЭП также говорит о следе российских денег в "казне" Алиева, которые называет "бандитскими".

"Он как девелопер начал прогрессировать, когда Украина после президентства Виктора Ющенко развернулась спиной к западному миру. В те времена с украинского рынка ушли 80% международных девелоперов и начали работать локальные. В том числе – за российские деньги", – говорит собеседник.

Руководитель ООО "Мандарин плаза" Александр Черницкий, который управляет всем девелоперским бизнесом Алиева, эти слухи опровергает: "Никогда в России не привлекали финансирование. Абсолютно отрицаю. Мне недавно уважаемый бизнесмен говорит: "Вы же строили за бандитские деньги из России". Я был очень удивлен услышать это от него".