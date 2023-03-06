Крупнейший владелец торговой недвижимости в Киеве Алиев строил за средства россиян – источники
Владелец торгово-развлекательных центров Mandarin Plaza, Lavina Mall и совладелец Blockbuster Mall Вагиф Алиев привлекал средства теневых инвесторов из Российской Федерации для строительства своих объектов.
Об этом сообщили ЭП трое несвязанных друг с другом источников на рынке недвижимости.
"В какой-то степени Алиев "фронтировал" (выступал номинальным владельцем активов – ЭП) россиян. Те через офшоры заводили деньги в Украину и отмывали на строительстве", – говорит один из собеседников издания.
"Есть слухи, что Алиев в значительной степени финансировал свои проекты за российские деньги. Доказательств этого, конечно, нет", – замечает второй девелопер.
Третий собеседник ЭП также говорит о следе российских денег в "казне" Алиева, которые называет "бандитскими".
"Он как девелопер начал прогрессировать, когда Украина после президентства Виктора Ющенко развернулась спиной к западному миру. В те времена с украинского рынка ушли 80% международных девелоперов и начали работать локальные. В том числе – за российские деньги", – говорит собеседник.
Руководитель ООО "Мандарин плаза" Александр Черницкий, который управляет всем девелоперским бизнесом Алиева, эти слухи опровергает: "Никогда в России не привлекали финансирование. Абсолютно отрицаю. Мне недавно уважаемый бизнесмен говорит: "Вы же строили за бандитские деньги из России". Я был очень удивлен услышать это от него".
Алиев на обвинения в привлечении нечистых средств ответил, что это клевета. Он заявил, что финансирует свои стройки благодаря банковским кредитам и продаже объектов из портфеля. "У меня безупречная репутация, выстроенная годами. Я кредитуюсь в "Райффайзене", "Альфе", других банках", – говорит Алиев.
Алиев успешно продал немало собственных объектов: "Парус" – Дмитрию Фирташу и Вадиму Столару, "Арену-сити" – Фирташу, "Гулливер" – Виктору Полищуку, Senator и половину Blockbuster Mall – Александру Спектору.
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Экономическая правда