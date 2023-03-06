В "Дії" теперь можно получить электронное судебное решение

В приложении "Дія" теперь можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог, пояснили в министерстве.

"Судебное решение - это документ, в котором отражается результат судебного дела. Например, подтверждается факт развода пары.

Получить цифровой документ можно в смартфоне за несколько секунд, говорят в Минцифры.

Для этого надо зайти в Дію - нажать Услуги - выбрать Судебные дела - просмотреть судебное решение и при необходимости загрузить себе на смартфон.

При этом судебные услуги работают в последней версии "Дії".