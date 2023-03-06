СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" на почти 800 миллионов

Во время обысков на логистических базах и складах ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" правоохранители изъяли более 16 тыс тонн нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины и БЭБ "продолжают расследовать коррупционные схемы бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Общая стоимость изъятой продукции составляет почти 800 млн грн.

"Таким образом СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывел предыдущий менеджмент этих компаний.

Сейчас решается вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и их дальнейшей передачи на нужды Сил обороны", - говорится в сообщении.

"Установлено, что представители "Укртатнафты" в течение 2022 года отгружали топливо по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности.