Нефть дешевеет на фоне ухудшения прогноза роста ВВП в Китае и в ожидании решения по ставкам

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Цены на нефть в понедельник, 6 марта, упали после того, как Китай установил более низкий целевой показатель роста ВВП на уровне около 5%, а инвесторы ожидают показания главы Федрезерва США на этой неделе по ставкам. Об этом сообщает Reuters. Как изменились цены На 07:35 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 53 цента, или на 0,6%, до 85,30 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,6% до 79,21 долл за баррель. Что повлияло на цены Объявленный в воскресенье прогноз экономического роста Китая был ниже целевого роста ВВП в 5,5% в прошлом году. ВВП в прошлом году вырос всего на 3%.

Политические источники сообщили Reuters, что к 2023 году может быть установлен диапазон до 6%.

Премьер-министр Ли Кэцян заявил в воскресенье, что основу для стабильного роста в Китае необходимо консолидировать, недостаточный спрос остается серьезной проблемой, а ожидания частных инвесторов и компаний нестабильны.

Однако аналитики инвестиционного банка UBS повысили свои прогнозы роста ВВП Китая до 5,4% в 2023 году и до 5,2% в 2024 году с 4,9% и 4,8% соответственно.

В то же время на цены на нефть, вероятно, повлияют повышение ставок по всему миру, поскольку глобальные центральные банки усиливают политику из-за опасений роста инфляции.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл даст показания в Конгрессе, где его, вероятно, спросят, нужны ли большие повышения в стране, наиболее потребляющей нефть в мире.

На выходных президент Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что "вероятнее всего" они повысят процентные ставки в этом месяце, чтобы сдержать инфляцию.

Экономическая правда