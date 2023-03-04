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Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов

Суббота, 4 марта 2023, 16:49 - Игорь Пилипив

Саудовская Аравия отправила гуманитарную помощь Украине на 100 млн долларов, в частности было передано 135 мощных генераторов

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Помощь, которую Саудовская Аравия отправила тремя самолетами, включает в себя теплые одеяла, средства гигиены и 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт. Полученную помощь планируют разделить в шести регионах для реагирования на насущные потребности тысяч людей.

Глава ОП отметил, что меморандум о гуманитарной помощи на $100 млн был подписан во время недавнего визита министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Его Светлости Принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

Напомним:

Саудовская Аравия предоставит Украине пакет помощи в размере 400 миллионов долларов, в который включены нефтепродукты на 300 миллионов долларов.

Саудовская Аравия электроэнергия
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