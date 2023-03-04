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Тайваньский TSMC планирует нанять 6 000 новых сотрудников в 2023 году

Суббота, 4 марта 2023, 16:02 - Игорь Пилипив
 
getty images

Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), наймет более 6 000 новых сотрудников в 2023 году.

Об этом пишет Reuters. 

По словам TSMC, компания будет искать молодых инженеров в области электротехники или программного обеспечения в городах по всему Тайваню. 

Рост найма в компании происходит на фоне спада в полупроводниковой промышленности из-за снижения спроса на электронику и высокого уровня запасов после дефицита некоторых микросхем.

С конца 2022 года ряд компаний-производителей микросхем во всем мире сократили инвестиции.

Intel недавно объявила, что сократит выплаты сотрудникам среднего звена и руководителям с 5% до 25%.

Доминирование TSMC в производстве одних из самых современных чипов для высококлассных клиентов, таких как Apple защитило ее от спада.

Компания несколько сократила свои годовые капитальные расходы на 2023 год и прогнозирует падение доходов в первом квартале, но заявила, что ожидает роста спроса ко второй половине этого года.

Также читайте: Отец чипов: как основатель TSMC вывел Тайвань на технологическую карту мира

Напомним: 

Тайваньский производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) планирует построить второй завод по производству микросхем в Японии для выпуска 5 и 10-нанометровых чипов со второй половины этого десятилетия.

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