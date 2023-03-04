Тайваньский TSMC планирует нанять 6 000 новых сотрудников в 2023 году

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Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), наймет более 6 000 новых сотрудников в 2023 году.

Об этом пишет Reuters.

По словам TSMC, компания будет искать молодых инженеров в области электротехники или программного обеспечения в городах по всему Тайваню.

Рост найма в компании происходит на фоне спада в полупроводниковой промышленности из-за снижения спроса на электронику и высокого уровня запасов после дефицита некоторых микросхем.

С конца 2022 года ряд компаний-производителей микросхем во всем мире сократили инвестиции.

Intel недавно объявила, что сократит выплаты сотрудникам среднего звена и руководителям с 5% до 25%.

Доминирование TSMC в производстве одних из самых современных чипов для высококлассных клиентов, таких как Apple защитило ее от спада.