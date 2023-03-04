Зарплаты и пенсии военных: как изменилось денежное обеспечение для защитников

Министерство обороны в конце января заявило, что ежемесячные доплаты в 30 тыс грн, которые с февраля 2022 года начислялись всем военным, теперь будут получать не все.

Однако в Минобороны добавили, что увеличили минимальное денежное обеспечение для защитников до 20 тыс грн, но этого оказалось недостаточно.

Из чего состоят выплаты военным, почему государство урезало часть зарплат, что именно изменилось и как это повлияет на пенсии нынешних и бывших военных - объяснение в видео ЭП.