Ювелирный бренд Pandora планирует перейти на производство из переработанных серебра и золота

Датский производитель ювелирных изделий Pandora предложил обязательства по устойчивому развитию, которое предусматривает использование для украшений бренда 100% переработанного серебра и золота до 2025 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

В пятницу компания продала первую облигацию на сумму 500 млн евро (531 млн долл) с пятилетним сроком погашения.

Соглашение включает в себя три целевых показателя устойчивого развития, два из которых сосредоточены на сокращении выбросов, а третий определяет общее использование переработанного золота и серебра в течение двух лет.

Предложение Pandora было частью усилий, направленных на уменьшение ее зависимости от рынка банковских ссуд и диверсификацию источников финансирования.

По словам источника агентства, средства от продаж будут использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование существующей задолженности, привлекая переходные средства некоторыми из букранеров.

Также Pandora пообещала открыть как минимум 100 новых магазинов в 2023 году. Ее акции с начала года выросли почти на 36% благодаря высоким прибылям и планам выкупа акций.