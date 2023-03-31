Кто может возглавить АРМА: комиссия выбрала 10 кандидатов

Конкурсная комиссия 31 марта объявила кандидатов на должность главы Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, по результатам тестирования прошедших до следующих этапов конкурса.

Об этом сообщает TI Ukraine.

На этап собеседований прошли:

Елена Дума (80 баллов) – последняя указанная должность – заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации, занимала различные должности госслужащего, получила степень специалиста правоведения в КНУ имени Тараса Шевченко;

Дмитрий Жоравович (80 баллов) - действующий временно исполняющий обязанности главы АРМА, кандидат юридических наук;

Константин Ткаченко (80 баллов) - адвокат, до 21 октября 2022 занимал должность руководителя Департамента управления корпоративных прав ФГИУ;

Артем Бринцов (79 баллов) – начальник отдела правового обеспечения аппарата Высшего антикоррупционного суда, работал в Верховном суде, кандидат юридических наук;

Андрей Потемкин (79 баллов) - до 2 января 2020 занимал должность начальника юридического управления АРМА;

Сергей Рокунь (79 баллов) - старший детектив, руководитель Первого отдела детективов Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ, специалист по финансам и кредиту, доктор философии по праву;

Владимир Павленко (78 баллов) - до 27 сентября 2021 занимал должность заместителя председателя АРМА, адвокат, магистр права и бизнес-администрирования;

Александр Руденко (77 баллов) – адвокат, Председатель адвокатского объединения "РО ЛЕКС".

Виктор Дубовик (75 баллов) - директор Департамента (руководитель офиса) Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины, до этого работал адвокатом, партнером Юридической компании "ВОЛХВ", получил специальность "экономическая политика" в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины;

Станислав Серегин (75 баллов) – начальник управления Центрально-западного МТУ АРМА.

В TI Ukraine отметили, что комиссия до сих пор не утвердила методологию проведения собеседований. Критерии, по которым будут оцениваться деловые и моральные качества претендентов на столь важный пост, до сих пор не очерчены.

Отобранных кандидатов ждет этап собеседований. На заседании 6 апреля комиссия должна определиться с графиком проведения.

По результатам собеседований комиссия определит победителя и будет рекомендовать его Кабмину для назначения на должность главы АРМА.

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