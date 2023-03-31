Курс валют на 31 марта: гривня укрепляется к доллару, слабеет к евро

В пятницу, 31 марта, наличный евро дорожает на черном рынке и в банках, доллар дешевеет после укрепления в четверг.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 15:40 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,64 – 37,82 грн, накануне, 30 марта, курс колебался между 37,69 – 37,97 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,65 - 40,92 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,73 - 40,90 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,0 грн (курс на 30 марта – 37,5 – 38,1 грн);

Евро – 40,5 – 41,15 грн (курс на 30 марта – 40,4 – 41,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,25 – 37,75 грн;

Ощадбанк – 37,55 – 38,55 грн;

Укрэксимбанк – 37,7 – 38,3 грн;

Райффайзен – 37,7 – 38,3 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.