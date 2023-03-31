В ОАЭ аннулируют лицензию российского МТС банка

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что аннулирует лицензию, выданную в прошлом году российскому МТС банку, который в феврале попал под санкции США и Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

"Это решение принято после рассмотрения доступных вариантов по новому статусу МТС банка и с учетом санкционных рисков, связанных с банком", - говорится в заявлении центробанка ОАЭ.

В процессе свертывания филиала не разрешается открывать новые счета или проводить операции, кроме погашения предыдущих обязательств, для которых будет разрешено использовать платежные системы регулятора.

МТС банк, финтех-подразделение крупнейшего российского мобильного оператора "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), был частью более широкого пакета санкций против 200 юридических и физических лиц, объявленных в феврале в первую годовщину вторжения России в Украину.

Заявление центробанка ОАЭ в МТС пока не комментируют.

42,09% акций МТС владеет российский конгломерат "Система". В прошлом году российский миллиардер Владимир Евтушенков отказался от официального акционерного контроля над АФК "Система" после того, как Великобритания ввела против него санкции и передала 10% акций своему сыну.