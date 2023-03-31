"Шахтер" подал жалобу в Еврокомиссию против ФИФА по делу с контрактами легионеров

Украинский футбольный клуб "Шахтер" подал жалобу по статье 7 Регламента (ЕС) № 1/2003 в Комиссию ЕС против ФИФА относительно действующего приостановления трудовых договоров с легионерами и иностранными тренерами.

Об этом говорится в заявлении гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, опубликованном на сайте клуба.

"Эта жалоба связана с намерением клуба обжаловать решение Совета ФИФА о продлении действия временных поправок к Правилам ФИФА относительно статуса и трансфера игроков с помощью Циркуляров 1800 и 1804. Были приняты меры для подачи этой жалобы в Европейскую комиссию, учитывая важность и зависимость ФК "Шахтер" от осуществления операций на трансферном рынке с игроками в пределах ЕС, а также очевидное влияние решения ФИФА на рыночную деятельность клуба в ЕС.

Таким образом, вполне законно и справедливо подать эту жалобу в Комиссию ЕС, поскольку действия ФИФА нарушают законодательство ЕС о конкуренции", - говорится в заявлении Палкина.

В "Шахтере" добавили, что спор клуба с ФИФА сосредоточен на действиях глобального футбольного руководящего органа в 2022 году, которые "привели к автоматическому приостановлению договоров с легионерами и иностранными тренерами клуба после незаконного и агрессивного вторжения вооруженных сил России в Украину".

Тогда многие легионеры ушли из клуба в статусе свободных агентов, напомнили в "Шахтере".

"Чрезмерные меры, примененные ФИФА, привели к большой потере прибыли от трансферов игроков и истощению основных доходов клуба на сумму около 40 миллионов евро", - подчеркнули в клубе.

Там напомнили также, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил претензии ФК "Шахтер", поэтому клуб оспаривает все решения по этому поводу.

"Мы продолжим оспаривать первоначальное решение, принятое Бюро Совета ФИФА 20 июня 2022 года, относительно автоматического приостановления международных договоров. ФИФА установила, что это решение действует до июня 2023 года, и клуб считает его незаконным. Также есть высокий риск его дальнейшего продления до июня 2024 года. Все стороны до сих пор ожидают оснований первоначального решения Спортивного арбитражного суда, которое было вынесено в пользу ФИФА в январе 2023 года", - добавил Палкин.

"Как клуб мы столкнулись с предвзятостью и несправедливостью, присущими международной футбольной правовой системе - процессу, которому не хватает честности и прозрачности, и он явно не соответствует цели. ФИФА создала систему, с помощью которой она может влиять на результаты решений Спортивного арбитражного суда, поэтому мы призываем международный футбол объединиться и реформировать юридические процедуры и стандарты управления нашего спорта.

Спортивный арбитражный суд должен быть защищен от влияния всех внешних сторон, включая ФИФА, и иметь возможность выносить решения по делам независимо, с полной беспристрастностью и справедливостью.

Мы ожидаем, что Европейская комиссия поймет и оценит чрезвычайное финансовое давление, которое испытывает наш клуб из-за действий ФИФА, в то время как нашу страну опустошает незаконная война. Даже в эти самые трагические и отчаянные времена футбол предлагает облегчение, и мы, как украинский клуб, надеемся, что нам позволят нормально функционировать, чтобы дарить радость нашим болельщикам, игрокам и нашим семьям", - говорится также в позиции "Шахтера".

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Экономическая правда