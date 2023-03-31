Япония расширила запрет экспорта в РФ: попали БПЛА, металлы и оптика

Правительство Японии расширило перечень товаров, которые запрещено экспортировать в Россию: в обновленный список попали беспилотники, оптические изделия, металлы и тому подобное.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Японии.

В конце февраля правительство Японии поддержало решение, направленное на запрет на экспорт товаров, которые способствуют укреплению промышленной инфраструктуры РФ.

В пятницу, 31 марта, правительство поддержало еще одно постановление, которое вводит эту меру и определяет перечень запрещенных к экспорту в РФ товаров. Решение вступает в силу через неделю - с 7 апреля.

Так, в перечень вошли такие товарные позиции как сталь и изделия из нее, алюминий и изделия из него, котлы и машины, строительная техника, двигатели для самолетов и судов, электрическое оборудование и его части (например, навигационное радиооборудование, генераторы и т.д.).

Также запрещено продавать в РФ транспортные средства и их части, летательные и космические аппараты, их части и принадлежности (например, беспилотные летательные аппараты), оптические и измерительные приборы (например, оптические волокна, бинокли, фотографическое оборудование для аэрофотосъемки и т.д.).