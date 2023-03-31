Потребление электроэнергии сократилось, ограничения возможны только в одной области - Укрэнерго

В пятницу, 31 марта, потребление электроэнергии ниже, чем в среду и четверг, и полностью обеспечивается генерацией, ограничения возможны только в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт электроэнергии несущественен", - говорится в сообщении.

В Житомирской области все еще есть сетевые ограничения. Поэтому применяются отключения потребителей, которые сегодня могут быть несколько больше, чем вчера, из-за менее солнечного дня и снижения активности возобновляемых источников энергии в регионе.

В других областях ограничений в сети, которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, нет.

Сложной остается ситуация с электроснабжением в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно испытывают обстрелы россиян и повреждаются сети электроснабжения.

"На всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими массированными атаками, продолжаются аварийно-восстановительные работы для устранения сетевых ограничений и повышения надежности питания потребителей", - добавили в компании.

Экономическая правда