Нефть дешевеет из-за неопределенности данных об инфляции в США

Цены на нефть в пятницу, 31 марта, упали на азиатских торгах, поскольку положительные настроения по поводу спроса в Китае и потенциальных сбоев в поставках на Ближнем Востоке были смягчены неопределенностью по экономическим данным США.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent, выросшие на этой неделе почти на 6%, упали на 33 цента, или 0,42%, до 78,94 долл за баррель на 06:30 по Гринвичу.

Американская West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 22 цента, или на 0,3%, до 74,15 долл, вырос примерно на 8% на этой неделе.

Что повлияло на цены

Рынки ожидают данные о расходах и инфляции в США и их влиянии на доллар США, которые будут опубликованы в этот день позже.

Аналитики отмечают, что рынок может сохранить свой отскок, если сегодняшние данные дадут положительные сигналы рынкам о том, что ожидается дальнейшее замедление инфляции в США. В то же время неутешительные данные могут вновь вызвать беспокойство относительно политики ФРС и ограничить недавний рост.

Кроме этого, на этой неделе цены выросли из-за оптимизма по экономическому восстановлению Китая. Производственная активность Китая выросла в марте медленнее по сравнению с рекордным ростом в феврале, но все же превысила ожидания экономистов.

Промышленная деятельность в Китае стала ключевым фактором, определяющим цены в последние недели после отмены ограничений, связанных с коронавирусом, на фоне слабого глобального спроса.