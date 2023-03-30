Земельные аукционы пополнили бюджет на 1 миллиард

За почти 1,5 года функционирование электронных земельных аукционов в бюджеты разных уровней поступило 1 миллиард гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Из них 248 млн. грн. поступили от аренды участков, а 767 млн. грн. - от продажи частных сельскохозяйственных угодий и коммунальной или государственной земли не сельскохозяйственного назначения.

В онлайн-аукционах в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи приняли участие 5,5 тыс. участников по всей Украине. Были проведены 3 тысячи успешных аукционов.

Кроме этого, еще 467 торгов находятся на этапе заключения сделок и могут принести доход более чем в 400 млн грн.

Больше всего земельных онлайн-аукционов было объявлено в Киевской, Львовской, Одесской, Черкасской и Закарпатской областях.

По состоянию на конец марта в системе объявлено более 1,5 тысяч земельных торгов. Общая стартовая стоимость этих торгов – почти 480 млн грн. Площадь участков составляет более 34 тыс. га.

Экономическая правда