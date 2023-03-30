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Российский "АвтоВАЗ" переносит ежегодный отпуск компании ранее из-за нехватки комплектующих

Четверг, 30 марта 2023, 19:19 - Анастасия Жарикова

Крупнейший российский производитель автомобилей "АвтоВАЗ" заявил, что переносит ежегодный трехнедельный летний отпуск компании на несколько недель из-за нехватки комплектующих.

Об этом сообщает Reuters.

Российское автомобилестроение сильно пострадало от последствий санкций Запада и войны России против Украины, поскольку раньше зависело от западных инвестиций, запчастей и партнерства.

Компания заявила, что работает над созданием новых логистических коридоров, и в 2022 году нашла способы заменить более 200 автомобильных запчастей, некоторые страны отказывались экспортировать в Россию.

"Однако весной 2023 года ряд поставщиков запчастей сообщили "АвтоВАЗу" о прекращении поставок и разорвали существующие договоренности по поддержке поставок в 2023 году", — заявили в "АвтоВАЗе".

В результате со второй половины мая 2023 года бесперебойное производство полных автомобилей будет невозможным.

Поэтому трехнедельная летняя остановка, ранее запланированная на 24 июля, теперь продлится с 29 мая по 19 июня, что даст Автовазу больше времени для создания запасов комплектующих.

В этом году "АвтоВАЗ" планирует выпустить более 400 тыс автомобилей в 2023 году, что более чем вдвое превысит продажу в 2022 году (188 645).

В прошлом году заводы по всей России вместе произвели лишь 450 тыс автомобилей, что является самым плохим показателем отрасли со времен распада СССР.

Экономическая правда

АвтоВАЗ Россия санкции автопром
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