СБУ сообщила о подозрении главе Росавиации: помогал перебрасывать военных РФ на фронт

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Александру Нерадько, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства воздушного транспорта РФ Александра Нерадько.

Подсанкционный глава росавиации способствовал минобороны страны-агрессора в переброске оккупационных группировок в направлении госграницы Украины, а также на территорию захваченного Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого Нерадько привлек четыре российские авиакомпании, которые предоставили свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и боеприпасов врага.

Так, с конца сентября по ноябрь прошлого года при содействии Нерадько агрессор переправил в аэропорты "Платов" в Ростовской области и "Симферополь" более 3 тыс военных и большое количество боеприпасов.

"В дальнейшем оккупационные подразделения были задействованы в боевых действиях против Сил обороны на восточном и южном фронтах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю Росавиации о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения", - подчеркнули в СБУ.

Экономическая правда