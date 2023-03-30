Uber и Bolt стали плательщиками "налога на Google" – Гетманцев

В феврале - марте 2023 года сервисы заказа такси Uber и Bolt стали плательщиками налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг ("налога на Google").

Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, всего в 2023 году международные компании уже уплатили "налога на Google" в госбюджет на 1,9 млрд гривен.

Гетманцев добавил, что за четвертый квартал 2022 года сбор налога составил 1,9 млрд грн (52,1 млн долл), что на 400 млн грн (12,1 млн долл) больше, чем за предыдущий квартал.

При этом, по словам нардепа, крупнейшие плательщики налога за указанный период - Google.Play, Apple, Google, Valvesoftware, Playstation, Netflix и Etsy.

"По состоянию на 01.01.2023 года находится на учете 86 лиц-нерезидентов, осуществляющих операции по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины и подают отчеты.

В феврале - марте 2023 года такие компании, как Убер и Болт стали плательщиками этого налога", - добавил Гетманцев.

Экономическая правда