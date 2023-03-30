Ford стал соинвестором строительства завода по переработке никеля в Индонезии

Американский автопроизводитель Ford присоединился к PT Vale Indonesia и китайской Zhejiang Huayou Cobalt в качестве нового партнера в строительстве завода по переработке никеля в Индонезии стоимостью $4,5 млрд.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Эта инвестиция Ford является первой в страну Юго-Восточной Азии и подчеркивает растущий аппетит автопроизводителей к сырью, используемому в производстве аккумуляторов для электромобилей, на которые приходится около 40% цены автомобиля, с целью сокращения расходов и сокращения разрыва с лидером рынка электромобилей Tesla", - пишет агентство.

Volkswagen, крупнейший европейский автопроизводитель, в этом месяце заявил, что инвестирует 180 миллиардов евро в течение пяти лет в такие сферы, как производство аккумуляторов и поиск сырья.

Индонезия, которая имеет крупнейшие в мире запасы никеля, пытается развивать перерабатывающие отрасли для этого металла, имея целью, в конце концов, производство аккумуляторов и электромобилей.

Запланированный завод будет расположен в городе Помалаа на юго-востоке Сулавеси, где Vale эксплуатирует никелевую шахту.

Vale и Huayou начали строительство завода в ноябре, а его коммерческая эксплуатация, как ожидается, начнется в 2026 году.

Фебриани Эдди, исполнительный директор Vale Indonesia, сказала, что эта сделка является уникальной, поскольку она привлекает американского автопроизводителя к добыче никеля.

Она сообщила, что Vale имеет 30%-ную долю в проекте, а остальное контролируют Ford и Huayou.

Компании не сообщили, сколько Ford инвестирует в завод, который, как ожидается, будет производить 120 тыс тонн в год смешанного гидроксидного осадка - материала, добываемого из никелевой руды для использования в аккумуляторах электромобилей.

Правительство Индонезии запретило экспорт необработанной никелевой руды с 2020 года, чтобы обеспечить поставки для существующих и потенциальных инвесторов, а также поощряет мировых производителей электромобилей, таких как Tesla и китайская компания BYD Group, инвестировать в страну.

Экономическая правда