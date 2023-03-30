После трех лет "затишья" в Украине снова появился "черный рынок" янтаря.

Об этом рассказал инвестбанкир Игорь Мазепа в интервью ЭП.

"В Украине снова появился "черный рынок" янтаря. То есть, все эти "черные копатели", копавшие последние 15 лет и исчезнувшие где-то три года назад, снова появились. Мы видим это по тому, что они конкурируют с нами на тех же рынках", - отметил он.

Мазепа добавил, что цена на янтарь от "черных копателей" на 20-30% меньше добытого легальным путем, поскольку они не платят никаких рент и рекультиваций.

"Я раньше никогда не мог квалифицированно сказать о таможне, например, что она дырявая, но сейчас это могу сказать наверняка. Весь этот нелегальный янтарь, а это тона в месяц точно нелегально выкапывается", - уверен бизнесмен.

Мазепа является совладельцем компании по добыче янтаря ООО "Центр "Солнечное ремесло".

Компания, которая входит в Concorde Capital, производит добычу янтаря-сырца на месторождении возле Владимирца Восточного Ровенской области. Это первая компания, получившая для этого все необходимые лицензии.

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