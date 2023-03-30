Meta может запретить политическую рекламу в своих соцсетях в Европе: причины

Руководители корпорации Meta обсуждают запрет политической рекламы в Европе, опасаясь, что ее социальные сети, такие как Facebook и Instagram, не смогут соответствовать будущим правилам ЕС, которые направлены на онлайн-кампании.

Об этом пишет Financial Times.

"Брюссельские регуляторы разрабатывают новые законы, которые вступят в силу в следующем году, чтобы заставить крупные интернет-группы раскрывать больше информации о политических группах, которые стоят за онлайн-кампаниями, и о том, на каких пользователей они нацелены.

По словам двух лиц, информированных о внутренних дискуссиях, компания Meta, возглавляемая генеральным директором Марком Цукербергом, обеспокоена тем, что определение политической рекламы по этому плану будет настолько широким, что ей будет легче отказаться от всех проплаченных политических кампаний на сайтах компании", - говорится в статье.

По словам источников, такой шаг также серьезно рассматривается, поскольку пользователи в основном не заинтересованы в таком контенте, а доходы от политической рекламы невелики по сравнению с более широким бизнесом компании.

По данным исследовательской группы Insider Intelligence, в 2019-2020 годах компания получила чуть менее $800 млн дохода от политической рекламы в США, что составляет менее 1% от общего дохода от рекламы за этот период.

Собеседники газеты, близкие к этому вопросу, предостерегают, что разговоры между высшим руководством Meta продолжаются, и некоторые из них выступают против запрета политической рекламы. Окончательное решение будет принято после того, как ЕС определится с определением того, что является политической рекламой для своих новых правил, говорят источники. Мета не ответила на запросы о комментариях.

После выборов в США 2016 года социальные медиа-платформы, в частности Facebook, TikTok и Twitter, критиковали за неспособность бороться с дезинформацией и заговорами, чтобы предотвратить манипуляции на выборах.

Цукерберг, в частности, отказался проверять политическую рекламу, утверждая, что частные компании не должны быть "арбитром истины". Однако компания Meta временно прекратила размещение политической рекламы накануне и во время важных голосований, таких как президентские выборы в США 2020 года.

Согласно предложениям ЕС, такие группы, как Facebook и Google, будут вынуждены быть более прозрачными в том, как они размещают политическую рекламу, например, показывать, сколько стоит реклама, кто заплатил за нее и сколько людей просмотрели контент.

Европейская комиссия, Европарламент и страны-члены ЕС должны согласовать окончательное определение политической рекламы согласно новому регламенту до 5 июня.

Экономическая правда