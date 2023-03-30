Правоохранители разоблачили мошенников, укравших со счетов граждан ЕС 160 миллионов

Служба безопасности Украины и Нацполиция вместе с стражами порядка задержали злоумышленников, специализировавшихся на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Преступники похищали средства через фишинговые ссылки в популярных интернет-магазинах.

По оперативным данным, с февраля 2022 года дельцы обманули более тысячи жителей ЕС на общую сумму 160 млн грн (в эквиваленте).

Организатор группы и его сообщник задержаны в ходе следственных действий в Украине. На территории Евросоюза задержаны еще 17 участников преступной группы. Среди них – граждане Беларуси.

Организатором незаконной деятельности есть житель Киева, специалист в сфере ИТ. Своих подельников он подыскивал через собственные связи, а также на платформе Darknet.

Для реализации замысла злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о продаже популярных товаров по привлекательной цене.

Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Экономическая правда