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Укрпочта и Почта Эстонии договорились о сотрудничестве

Четверг, 30 марта 2023, 13:26 - Анастасия Жарикова

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский и глава Почты Эстонии (Omniva) Март Меги подписали соглашение о сотрудничестве между компаниями.

Об этом сообщил руководитель Укрпочты Смелянский в Telegram.

Также стороны подтвердили снижение тарифов между странами, действующее с января 2023 года.

"Это соглашение даже пока имеет одну секретную часть, важную для наших граждан, о которой, надеюсь, расскажем чуть позже", - анонсировал Смелянский.

Визит Марта Меги стал первым визитом руководителя других почт мира в Украину с начала войны.

Экономическая правда

Укрпочта Эстония
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Экономическая правда
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