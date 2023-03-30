Укрпочта и Почта Эстонии договорились о сотрудничестве
Четверг, 30 марта 2023, 13:26 -
Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский и глава Почты Эстонии (Omniva) Март Меги подписали соглашение о сотрудничестве между компаниями.
Об этом сообщил руководитель Укрпочты Смелянский в Telegram.
Также стороны подтвердили снижение тарифов между странами, действующее с января 2023 года.
"Это соглашение даже пока имеет одну секретную часть, важную для наших граждан, о которой, надеюсь, расскажем чуть позже", - анонсировал Смелянский.
Визит Марта Меги стал первым визитом руководителя других почт мира в Украину с начала войны.
Экономическая правда