Курс валют 30 марта: наличная гривня ослабла

В четверг, 30 марта, наличная гривня ослабла относительно доллара и евро после нескольких дней стремительного укрепления.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,70 - 37,89 грн, курсовой спред вырос, следовательно продать доллар стало дешевле. Во вторник, 28 марта, курс колебался между 37,52 - 37,80 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 40,71 - 40,87 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,58 - 40,83 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,5 - 38,1 грн (курс на 29 марта - 37,7 - 38,25 грн);

Евро - 40,4 - 41,05 грн (курс на 29 марта - 40,4 - 41,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,25 - 37,75 грн;

Ощадбанк - 37,55 - 38,55 грн;

Укрэксимбанк - 37,6 - 38,2 грн;

Райффайзен - 37,5 - 38,3 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.