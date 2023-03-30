Сеул считает, что критерии субсидирования чипов в США могут стать "бременем" для корейских компаний

Критерии для получения новых американских полупроводниковых субсидий могут быть "обременительными" для таких корейских компаний, как Samsung Electronics и SK Hynix Inc.

Об этом заявил министр торговли Южной Кореи Ан Дук-Гун, пишет Reuters.

Условия включают разделение сверхприбылей с правительством США, а три источника в отрасли заявили, что сам процесс подачи заявок может раскрыть конфиденциальную корпоративную стратегию.

Субсидии будут предоставляться из фонда исследований и производства в размере 52 миллиардов долларов, выделенных в соответствии с так называемым законом США CHIPS, для которого Министерство торговли объявило в этом месяце руководства и правила.

SK Hynix, материнская компания SK Group, планирует инвестировать 15 миллиардов долларов в американский сектор производства микросхем, в том числе в строительство современного завода по упаковке микросхем, и заявила, что рассматривает возможность подачи заявки на финансирование.

Samsung строит завод по производству микросхем в Техасе, который может стоить более 25 миллиардов долларов, и заявила, что пересматривает рекомендации.

Однако заявки на финансирование могут потребовать детальной информации о структуре расходов, а также прогнозируемую урожайность пластин, коэффициент использования и изменения цен, что, по словам трех корейских источников Reuters, похоже на раскрытие корпоративной стратегии.

"Все это конфиденциальная информация. Самое важное в чипах - это структура затрат. Эксперты смогут определить нашу стратегию с первого взгляда", - сказал один из источников, который отказался назвать свое имя из-за деликатности вопроса.

Положения о субсидиях Соединенных Штатов должны отражать мнение правительства и компаний Южной Кореи, чтобы не накладывать на них чрезмерное бремя, заявил в четверг министр торговли Южной Кореи Ан Дук-Гун.

Заявление было сделано после встречи министра с торговым представителем США Кэтрин Тай в Южной Корее, которая является ведущей страной-производителем микросхем и инвестором в американский сектор микросхем.

Министерство торговли США будет принимать заявки на субсидии для передовых производств микросхем с 31 марта, а для производственных мощностей текущего поколения, зрелых узлов и внутренних производственных мощностей - с 26 июня.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, который инвестирует 40 миллиардов долларов в новый завод в Аризоне, отказался от комментариев.

Экономическая правда