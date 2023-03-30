Британия готовится отнести атомную энергетику к "зеленым" инвестициям

Британия позволит инвесторам зачислять атомную энергию к "зеленым" инвестициям, и назвал ее ключевой технологией для уменьшения выбросов парниковых газов.

Об этом заявило британское правительство, сообщает Financial Times.

Правительство Британии заявило, что включит ядерную энергетику в "зеленую" таксономию страны - систему, которая используется инвесторами для определения того, считать ли инвестиции устойчивыми или нет.

Для этого осенью пройдут консультации по зеленой таксономии, в ходе которых будет предложено включить ядерную энергетику, поскольку она является "ключевой технологией" на нашем пути к достижению "чистого нуля", то есть когда выбросы парниковых газов равны объему, изъятому из атмосферы.

Отчетность для компаний по этой таксономии будет добровольной в течение двух лет, но затем может стать обязательной.

Этот шаг перекликается с решением Европейской комиссии в прошлом году отнести ядерную энергетику и некоторые виды газа к "зеленым" инвестициям, что вызвало юридические претензии со стороны Гринпис и коалиции WWF и Client Earth.

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