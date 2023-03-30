Япония предоставит Украине $400 миллионов гранта на восстановление 

Украина и Япония договорились о грантовом соглашении в 400 млн долл, которые направят на восстановление критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

За эти средства правительство планирует закупить оборудование и услуги, необходимые для восстановления.

Соответствующие документы в четверг подписали вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Решение о выделении 400 миллионов долларов вскоре будет финализировано заключением соответствующего грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества, которое координирует официальную помощь Японии другим государствам.

С начала 2023 года Украина и Япония договорились о выделении на нужды восстановления Украины более 650 миллионов долларов.

Кроме того, Япония выделит 70 миллионов долларов грантовой поддержки восстановления Украины через механизм Программы развития ООН.