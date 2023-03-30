Украина получила $1,3 миллиарда гранта от США: на что потратят

Грант от США в сумме 1,25 млрд долл поступил в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Средства предоставлены через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Грант будет направлен на обеспечение частичного возмещения расходов бюджета, в частности на пенсии, социальную помощь (помощь для внутренне перемещенных лиц), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников высших учебных заведений.

С начала полномасштабного вторжения РФ, Украина получила от США уже 15,5 млрд долларов в форме грантов.

Проект внедряется совместно с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) на общую сумму 14,9 млрд долл. и 1,4 млрд евро. Источниками являются займы МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров.