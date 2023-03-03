Zoom внезапно уволил президента компании без объяснения причины

Платформа для видеоконференций Zoom уволила президента Грега Томба - контракт с ним был внезапно расторгнут "без причины".

Об этом пишет ВВС со ссылкой на сообщение компании, поданное в регуляторные органы.

Бывший руководитель Google возглавлял Zoom с июня 2022 года и был активным участником телефонных разговоров о прибыли и контролировал продажи компании.

Представитель Zoom заявил, что компания не ищет ему замену.

"Томб подчинялся непосредственно генеральному директору Эрику Юану, который основал Zoom в 2011 году и был во главе компании, когда она стала одним из крупнейших победителей в борьбе с пандемией.

Zoom стал общеизвестным именем, поскольку людям нужно было оставаться дома, а время, проведенное на экране, увеличилось", - пишет издание.

Zoom пытается диверсифицировать свою деятельность. В прошлом году он объявил о планах интегрировать функции электронной почты и календаря, а также чат-бота, который поможет пользователям решать проблемы. Zoom Sports также находится в стадии разработки.