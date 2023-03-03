Цены на новые квартиры за год выросли на 35% в Киеве и на 80% во Львове – исследование

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Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images В феврале 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева составляла 61,2 тыс грн, что на 36,1% больше, чем было до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом говорится в результатах исследования компании M4U, которая разрабатывает смарт-решения для девелоперов. "Показатель роста цен коррелирует с ростом себестоимости строительства и с девальвацией гривни. Активнее всего цены росли летом: с июня по сентябрь средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 26,7%", – заявил основатель M4U Владимир Даниленко. Он объясняет рост восстановлением работы значительной части отделов продаж, соответствующего обновления цен и снижением официального курса валют с 29,25 грн за доллар до 36,6 грн за доллар. В то же время в феврале 2023 года цена на новые квартиры в столице снизилась на 1,2% по отношению к январю. По наблюдениям компании, на более 70% строительных площадок Киева, Львова и Одессы продолжаются работы. "Сегодня темпы строительных работ существенно ниже довоенных, поэтому и пересчитать часто себестоимость строительства для девелоперов нет смысла и возможности, – объясняет Даниленко. – Рыночные факторы роста цен также отсутствуют".

В Киеве количество активных строек составляет 83,7% от показателя начала февраля 2022 года – 185 из 221 ЖК. Эта цифра остается стабильной в течение последних месяцев.

На начало февраля 2023 года большинство предложений недвижимости сосредоточено в ценовом диапазоне 34 тыс. – 54 тыс грн, среди них преобладают объекты класса комфорт.

В Киевской области на начало февраля 2023 года возобновили работу 204 стройплощадки из 263, работавших год назад (77,5%). Квадратный метр в окрестностях столицы в среднем подорожал на 34,1%, до 31,8 тыс грн.

Больше всего объектов, которые активно строятся и продаются, – в Ирпене (41 ЖК), Софиевской Борщаговке (17 ЖК), Броварах, Гостомеле (по 13 ЖК) и Буче (12 ЖК). По объему квартир в продаже лидерами являются Софиевская Борщаговка и Бровары, несколько меньше предложений в Крюковщине, Ирпене, Буче.

Количество новостроек в активной стадии строительства и продажи во Львове и Львовской области сегодня такое же, как было до российского вторжения – 218, в течение года эта цифра менялась несущественно. Средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 82,7%, до 45,7 тыс грн.

В Одессе и области квадратный метр в новостройках за год войны подорожал в среднем на 48,4%. При этом, если перед войной в городе было 180 активных стройплощадок, то сейчас – только 131 (72,8%). Впрочем, с ноября их количество постепенно растет.

С декабря в Одессе наблюдается снижение цен, в среднем на 2,3% за 2 месяца.

Экономическая правда