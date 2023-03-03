Кабмин передал в управление Фонда госимущества конфискованное имущество Януковича

Кабинет Министров передал в управление Фонда госимущества конфискованные активы Виктора Януковича, в том числе на территории правительственной резиденции "Межигорье".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"ФГИУ готов взять на себя ответственность за эффективное управление этим имуществом и обеспечить, чтобы оно работало на благо нашего государства и всех граждан", - заявил председатель Фонда госимущества Рустем Умеров.

Правительство приняло распоряжение на основании решения ВАКС от 12 декабря 2022 года и постановления Апелляционной палаты этого же суда от 4 января 2023 года.

"ФГИУ получил в управление квартиру и два машиноместа в Киеве, три здания, жилой дом, два земельных участка в Донецке, нежилые здания в Ялте, а также судно марки "Бриг", два автомобиля Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100.

Кабмин поручил ФГИУ принять эффективные управленческие решения относительно этих объектов, включая их дальнейшую приватизацию или аренду", - говорится в сообщении.

Также правительство передало Фонду госимущества Центр отдыха и здоровья (Киевская обл., Вышгородский район, с. Новые Петровцы), гостинично-ресторанный комплекс (Киевская область, Вышгородский район, с/совет Сухолуцкий, "Акация"), жилой дом общей площадью 825,8 кв. м (Киевская обл, Вышгородский район, с. Новые Петровцы), дом общей площадью 619,6 кв. м (Киевская обл., Вышгородский район, с. Новые Петровцы), а также 100% ООО "Танталит" и 100% ООО "Дом Лесника".