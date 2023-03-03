Правительству предлагают отменить или осовременить треть разрешений из сферы транспорта

Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов госрегулирования хоздеятельности предлагает правительству отменить или осовременить почти треть инструментов госрегулирования в сферах авиации, дорог, безопасности на транспорте, железной дороги, связи, судоходства и туризма.

Об этом сообщает Минэкономики.

Такое решение принято на заседании МРГ по дерегуляции, которую возглавляют первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Проанализировано более 150 инструментов госрегулирования, находящихся в компетенции Мининфраструктуры и органов центральной власти, подчиненных министерству.

Это сложные сферы, поскольку значительная часть инструментов предусмотрена, в частности, международным правом, соответствующими соглашениями. Речь идет о безопасности судоходства, воздушного сообщения и других важных направлениях. Тем не менее, упрощение и оптимизация возможны и в данных сферах, и мы предложили такие шаги", - заявила Свириденко.

Так, 75% проанализированных действующих инструментов касаются авиационной отрасли и судоходства. Еще 16% - безопасности на транспорте.

Ранее МРГ рассмотрела и сформировала предложения по отмене или оптимизации более 70% инструментов госрегулирования из сферы компетенции Министерства экономики и более 80% - Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.