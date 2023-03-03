Экспорт IT-услуг в январе упал почти на 30% от объема декабря

В январе экспортная выручка IT-услуг упала на 29,7% и принесла 528 миллионов долларов – на 223 миллиона долларов меньше по сравнению с декабрем 2022 года.

Об этом сообщает Львовский IT кластер.

По сравнению с январем в прошлом году объемы экспорта первого месяца 2023 года меньше на 17,4% или на 111 млн дол.

В кластере отмечают, что негативные тенденции наблюдаются не только в сфере IT.

По данным НБУ, общий экспорт всех услуг Украины в январе сократился на 20,3% и недополучил 324 млн долл. по сравнению с декабрем.

Компьютерные услуги все еще составляют значительную часть в структуре экспорта – 41,4%. Однако их доля сократилась на 5,6% по сравнению с декабрем, в то же время по сравнению с январем 2022 года выросла на 4%.

В сообществе констатируют, что такие данные экспорта предсказуемы. Кластер прогнозировал, что первые последствия блэкаутов будут заметны в I-II квартале 2023 года.