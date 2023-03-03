Экспорт IT-услуг в январе упал почти на 30% от объема декабря
В январе экспортная выручка IT-услуг упала на 29,7% и принесла 528 миллионов долларов – на 223 миллиона долларов меньше по сравнению с декабрем 2022 года.
Об этом сообщает Львовский IT кластер.
По сравнению с январем в прошлом году объемы экспорта первого месяца 2023 года меньше на 17,4% или на 111 млн дол.
В кластере отмечают, что негативные тенденции наблюдаются не только в сфере IT.
По данным НБУ, общий экспорт всех услуг Украины в январе сократился на 20,3% и недополучил 324 млн долл. по сравнению с декабрем.
Компьютерные услуги все еще составляют значительную часть в структуре экспорта – 41,4%. Однако их доля сократилась на 5,6% по сравнению с декабрем, в то же время по сравнению с январем 2022 года выросла на 4%.
В сообществе констатируют, что такие данные экспорта предсказуемы. Кластер прогнозировал, что первые последствия блэкаутов будут заметны в I-II квартале 2023 года.
"Если часть иностранных заказчиков приняла зимой решение выйти с украинского рынка, то только сейчас мы видим, как это влияет на объем экспорта. Есть и другие вопросы, негативно влияющие на динамику. Среди них – возможность выезда за границу мужчин, занимающих ключевые должности в компаниях для краткосрочных бизнес-командировок.
Следующий вопрос: процедура бронирования, не до конца соответствующая специфике отрасли. В частности, постановление пока нет решения для гиг-контракторов и ФЛП, которые составляют 88% украинских IT-специалистов", – добавил CEO Львовского IT Кластера Степан Веселовский.
Экономическая правда