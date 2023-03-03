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Tesla в феврале увеличила на 32% продажи электромобилей, изготовленных в Китае

Пятница, 3 марта 2023, 13:55 - Алексей Павлыш

Автопроизводитель Tesla продал 74 402 электромобиля китайского производства в феврале - это на 31,65% больше, чем годом ранее.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Февральский показатель на 12,6% больше, чем в январе, когда американский производитель электромобилей поставил 66 051 авто Model 3 и Model Y китайского производства.

Конкурент BYD со своими сериями электромобилей и гибридов Dynasty и Ocean в прошлом месяце продал 191 664 автомобиля.

"Tesla планировала запустить свой завод в Шанхае со средненедельным объемом производства в 20 000 единиц в феврале и марте после того, как снижение цен в начале января стимулировало спрос.

Но последние еженедельные данные показали, что ее розничные продажи в Китае все еще отстают от темпов, которые наблюдались в четвертом квартале, что свидетельствует о том, что эффект от сниженных цен на ее крупнейшем зарубежном рынке ослабевает", - пишет агентство.

Согласно данным China Merchants Bank International, рыночная доля Tesla в секторе новых электрических транспортных средств Китая, который включает как чисто электрические, так и гибридные автомобили с возможностью подзарядки, снизилась до 9% в феврале с 10% годом ранее.

Экономическая правда

Tesla авто Китай
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Экономическая правда
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