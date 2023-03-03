Восстановление жилья: ПРООН будет наблюдать за использованием средств, собранных United24

Мининфраструктуры

Программа развития ООН будет осуществлять независимый надзор за использование средств на восстановление жилья в Киевской области, а именно реконструкцию 18 многоквартирных домов.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Соответствующий меморандум подписали Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Яко Силье и заместитель председателя Киевской ОГА Николай Бойко.

Денежные средства на реконструкцию жилья были собраны в рамках направления "Восстановление" фандрейзинговой платформы United24.

Благодаря проекту "Восстановление" будут капитально отремонтированы 18 многоквартирных домов в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, Бузовой и Мили. А значит, почти 4 тыс. жителей смогут вернуться в свои дома уже к концу этого года.

На эти цели будет направлено более 500 миллионов гривен, собранных на специальном счете United24.

"С сегодняшнего дня есть первый пример системного привлечения международных партнеров в процесс восстановления. А именно к конкретному сотрудничеству в планировании, закупках, реализации и мониторинге проектов восстановления. Успешный опыт надзора и сотрудничества с ПРООН в вопросах независимого надзора планируем масштабировать и на другие проекты восстановления в разных регионах Украины", - прокомментировал Кубраков.