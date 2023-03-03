Восстановление жилья: ПРООН будет наблюдать за использованием средств, собранных United24
Программа развития ООН будет осуществлять независимый надзор за использование средств на восстановление жилья в Киевской области, а именно реконструкцию 18 многоквартирных домов.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Соответствующий меморандум подписали Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Яко Силье и заместитель председателя Киевской ОГА Николай Бойко.
Денежные средства на реконструкцию жилья были собраны в рамках направления "Восстановление" фандрейзинговой платформы United24.
Благодаря проекту "Восстановление" будут капитально отремонтированы 18 многоквартирных домов в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, Бузовой и Мили. А значит, почти 4 тыс. жителей смогут вернуться в свои дома уже к концу этого года.
На эти цели будет направлено более 500 миллионов гривен, собранных на специальном счете United24.
"С сегодняшнего дня есть первый пример системного привлечения международных партнеров в процесс восстановления. А именно к конкретному сотрудничеству в планировании, закупках, реализации и мониторинге проектов восстановления. Успешный опыт надзора и сотрудничества с ПРООН в вопросах независимого надзора планируем масштабировать и на другие проекты восстановления в разных регионах Украины", - прокомментировал Кубраков.
Также подобное сотрудничество планируется наладить с другими международными организациями – финансовыми или экспертными.
Кроме независимого надзора Министерство восстановления и ПРООН будут сотрудничать в вопросах:
- поддержки цифровизации процессов реконструкции, развития и мониторинга в области регионального развития;
- усилении потенциала местного самоуправления в реализации инфраструктурных проектов;
- доступ общин к международному донорскому финансированию;
- энергоэффективности социнфраструктуры;
- технической поддержки в восстановлении.
Экономическая правда