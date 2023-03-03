В странах ЕС построят 30 "гигафабрик" для сохранения энергии

В ЕС начинают проект строительства аккумуляторных фабрик для накопления электроэнергии с целью достижения энергетической независимости и нулевого уровня вредных выбросов.

Об этом говорится в релизе на сайте Еврокомиссии.

"В 2022 году общие инвестиции в "батарейную" экосистему ЕС составили 180 миллиардов евро. Это охватывает более 160 промышленных проектов, которые уже реализованы или находятся в процессе выполнения, во всех цепях создания добавленной стоимости, равной около 70 гигаватт-часов установленной батарейной способности", - говорится в сообщении.

По итогам встречи Европейского аккумуляторного альянса вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в странах ЕС будут созданы 30 "гигафабрик" для сохранения энергии.

Он подчеркнул, что это особенно важно для развития возобновляемых источников энергии и достижения нулевого уровня вредных выбросов промышленности до 2050 года.

Из-за вторжения России в Украину цена на газ в ЕС стала почти в семь раз выше, чем в США. Кроме того, другие экономики также стремятся к быстрому развитию батарей, стимулируя их производство и добычу сырьевых материалов, изменяя глобальные правила игры в энергетике.

Поэтому особое внимание участников Европейского аккумуляторного альянса уделяется устранению рисков и лишению зависимости от третьих стран в поставках сырья, особенно Китаю, на который приходится до 80% редкоземельных материалов, используемых в промышленности ЕС.