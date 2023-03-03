Дефицита мощности в энергосистеме нет уже 20 день подряд – "Укрэнерго"

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20 день подряд и сейчас не прогнозируется. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", вызывающих необходимость ограничения потребителей в областях пока нет.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Потребление на уровне рабочего дня и полностью обеспечивается электроэнергией от украинской генерации и несущественным импортом", - заявили в госкомпании.

При этом работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем имеющихся доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности, добавили в "Укрэнерго".

"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", вызывающих необходимость ограничения потребителей в областях пока нет.

Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений. В Донецкой области в результате российских обстрелов есть повреждения в сетях оператора системы распределения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, для увеличения доступной мощности в энергосистеме, повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов.