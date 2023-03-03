Недельные цены на нефть растут на надеждах относительно спроса в Китае

Цены на нефть снизились в начале торгов в пятницу, но были на пути роста почти на 2% за неделю, поскольку восстановление производственной активности в Китае компенсировало растущее беспокойство относительно увеличения запасов нефти в США и потенциального повышения ставок в Европе.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 39 центов, или на 0,5%, до $84,36 за баррель по состоянию на 01:47 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 41 цент, или 0,5%, до 77,75 доллара за баррель.

Причины изменения цен

Brent поднялась примерно на 1,6% на этой неделе, продолжая расти вторую неделю подряд, в то время как WTI подскочила примерно на 2%, восстановившись после небольших потерь на прошлой неделе на надеждах на сильный рост спроса на топливо в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти.