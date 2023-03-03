Недельные цены на нефть растут на надеждах относительно спроса в Китае
Цены на нефть снизились в начале торгов в пятницу, но были на пути роста почти на 2% за неделю, поскольку восстановление производственной активности в Китае компенсировало растущее беспокойство относительно увеличения запасов нефти в США и потенциального повышения ставок в Европе.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 39 центов, или на 0,5%, до $84,36 за баррель по состоянию на 01:47 по Гринвичу.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 41 цент, или 0,5%, до 77,75 доллара за баррель.
Причины изменения цен
Brent поднялась примерно на 1,6% на этой неделе, продолжая расти вторую неделю подряд, в то время как WTI подскочила примерно на 2%, восстановившись после небольших потерь на прошлой неделе на надеждах на сильный рост спроса на топливо в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти.
Производственная активность в Китае росла в прошлом месяце самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие, усиливая ожидания восстановления спроса на топливо. Морской импорт российской нефти в этом месяце достигнет рекордного уровня.
"Комментарии президента Федерального Резервного Банка Атланты Рафаэля Бостика о том, что ФРС должна придерживаться "стабильной" ставки в четверть пункта, уменьшили беспокойство в США и помогли поддержать цены на нефть в четверг, даже после сильных данных по безработице.
Однако рынок остается настороженным из-за более быстрого, чем ожидалось, роста потребительских цен во Франции, Испании и Германии, что усилило ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ", - пишет агентство.
Экономическая правда