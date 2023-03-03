В прошлом году Маск "налетал" более 400 тысяч км на частном самолете: иногда рейсы длились 13 минут

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В 2022 году миллиардер Илон Маск совершил 142 перелета на своем частном самолете, и иногда рейсы длились 13-15 минут.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Всего в прошлом году миллиардер совершил 142 перелета на расстояние 407 тысяч км. Самолет Маска совершает больше всего полетов среди самых богатых американских миллиардеров, причем полеты стали чаще с покупкой Маском Twitter.

Хотя 2112 метрических тонн парниковых газов, выброшенных в прошлом году в атмосферу от полетов на самолете Маска является незначительной долей от 8,4 миллиона метрических тонн, которых, по оценкам Tesla, удалось избежать клиентам компании в 2021 году, это более чем в 140 раз превышает углеродный след среднестатистического американца.

Отслеживание самолета Маска свидетельствует, что частично такие перемещения связаны с руководством сразу пятью компаниями: Tesla, SpaceX, Twitter, The Boring Company и Neuralink, которые расположены в Техасе и Калифорнии. По крайней мере частично причиной того, что Маск проводит так много времени в воздухе, является то, что он постоянно передвигается из одной штаб-квартиры в другую.

Некоторые из этих перелетов были очень короткие: в 2022 году самолет Маска совершил несколько рейсов, которые длились 15 минут или меньше.

Например, в мае он совершил 13-минутный перелет из Хоторна, штат Калифорния, где расположена штаб-квартира SpaceX, в международный аэропорт Лос-Анджелеса, который находится менее чем в 10 км оттуда.