Комплексное восстановление городов начнется пилотными проектами в 5 областях - Кабмин

Правительство готовится начать пилотные проекты по комплексному восстановлению населенных пунктов, разрушенных россиянами - для этого выберут по одному населенному пункту в 5 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В ходе совещания была определена дата старта и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных от российской оккупации территориях.

Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. В правительстве говорят, что будут восстанавливать города по принципу "build back better", то есть "отстроить лучше, чем было".

Шмыгаль отметил, что закон, необходимый для начала масштабных проектов восстановления, уже был принят парламентом и подписан президентом. По его словам, речь идет не только о восстановлении жилья, но и больниц, школ, садиков, ЦПАУ, объектов культуры и тому подобное.

Также на совещании у премьера обсудили подготовку и принятие необходимых подзаконных актов для запуска механизма компенсаций за поврежденное и уничтоженное имущество.