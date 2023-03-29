С начала "зерновой инициативы" в Африку экспортировали 3 млн тонн зерна, но этого недостаточно

С начала работы "зернового коридора" Украина отправила в нуждающиеся страны Африки почти 1 миллион тонн пшеницы, всего на континент - более 3 миллионов тонн агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В частности, в рамках продовольственных гуманитарных программ ООН и Grain from Ukraine в страны, нуждающиеся в украинской сельскохозяйственной продукции, отправлено 525,8 тыс. тонн зерна.

В Минагрополитики добавили, что за 9 месяцев маркетингового года Украина уже отправила 293,3 тыс. тонн пшеницы в Эфиопию. Такое количество зерна покрыло 20% импортных потребностей страны (1,5 тонн). До войны показатель отправок украинской с/х продукции в эту страну составил 35% их закупок.

На 13% (283 тыс. тонн) за сезон Украина смогла покрыть импортные потребности Кении. Этот показатель близок к довоенному: тогда наша страна обеспечила Кению на 16% от ее потребностей. Ежегодно, чтобы прокормиться, эта страна нуждается в импорте 2,2 млн. тонн пшеницы.

Меньше всего удалось покрыть импортные потребности Йемена: только 216,1 тыс. тонн из 3,8 млн. тонн необходимых, что составляет только 6%.

В прошлом сезоне Украина отправила туда 700 тыс. тонн, покрыв потребности Йемена на 20%.

"Однако благодаря международным партнерам, которые присоединяются к программе Grain from Ukraine, у Украины еще есть шансы приблизиться к довоенным показателям и предупредить голод в этой нуждающейся стране", - добавили в Минагрополитики.

Экономическая правда