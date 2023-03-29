В Минфине назвали ежемесячную сумму расходов на военные нужды

На военные нужды ежемесячно тратится 130 миллиардов гривен, а доходы госбюджета составляют всего 80 миллиардов.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) по результатам встречи с министром финансов Сергеем Марченко.

"Ключевая задача - создать условия для финансирования военного бюджета (ведь госбюджет получает 80 млрд грн доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд грн в месяц)", - говорится в сообщении.

В Ассоциации напомнили, что на прошлой неделе в ВРУ были поддержаны изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды.

Кроме этого глава Минфина добавил, что Всемирный банк обнародовал новое исследование по убыткам и потерям, которые понесла экономика Украины. Сейчас мы нуждаемся в восстановлении и реконструкции до 411 млрд дол.

Восстановление будет осуществляться по таким ключевым направлениям, как энергетическая инфраструктура, разминирование, вопросы утраченного или поврежденного жилья граждан, вопросы социальной инфраструктуры, создание условий для развития бизнеса в Украине.

Экономическая правда