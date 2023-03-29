Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков

Госкомпания "Украинское дунайское пароходство" рассматривает возможность продажи своего пассажирского флота из-за его убыточности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подчеркивается, что финансовый показатель прошлого года - минус 25 млн грн, а с 2014 года пассажирские перевозки стабильно приносят пароходству убытки.

"Даже рекордный объем перевозок в 2018-2019 годах привел к такому же рекордному росту расходов (топливо, зарплаты, техническое обслуживание и т.д.), в результате сумма убытков осталась примерно на том же уровне - ориентировочно 30 млн грн за сезон.

Всего на дотации "пассажирам" потрачено более 8 млн евро. За эти средства предприятие, например, могло построить 25 SLG барж", - говорится в сообщении.

"Сейчас флот УДП насчитывает четыре пассажирских теплохода - "Днепр", "Волга", "Украина", "Молдавия" и прогулочный теплоход "Евгений Косяков", которые находятся в отстое. "Молдавия" и "Украина" - в Линце в ожидании решения о постановке на ремонт на завод ÖSWAG.

Содержание судов на время стоянки составляет около 10 тыс евро в месяц на судно. Более старые "Днепр" и "Волга", которые вообще не пользуются спросом у фрахтователей, находятся в Измаиле и используются как жилье для наших приезжих работников, ведь снимать жилье в городе, учитывая наплыв переселенцев далеко на всем по карману", - заявил заместитель гендиректора по эксплуатации флота Руслан Скрябин.

Отмечается также, что УДП никогда самостоятельно не занималось оперированием пассажирским флотом.

"Для этого нужно получить лицензию туроператора, чтобы открыть свое турагентство, развивать свою сеть продажи билетов, нарабатывать базу данных клиентов, налаживать сотрудничество с местными туроператорами и так далее. Поэтому пароходство всегда договаривалось о сотрудничестве с фрахтователем - оператором круизных туров.

В прошлом году были надежды, что туристический рынок наконец оправится от локдаунов, вызванных эпидемией коронавируса. Можно было поднять ставки фрахта и выйти на безубыточную работу. Но навигация 2023 года вообще не сложилась", - признают в госкомпании.

Последние годы постоянным фрахтователем флота УДП выступала компания "BigXtra Touristik", которая входит в FTI Group, чья основная деятельность - туристический и гостиничный бизнес. Но в прошлом году у "BigXtra" сменилось руководство, и решение о навигации на 2023 год не принималось вплоть до 30 ноября. Лишь в начале зимы, ссылаясь на плохую конъюнктуру рынка, компания предложила зафрахтовать на 2023 год лишь одно судно. Это при том, что в круизном бизнесе контракты на следующий год обычно заключаются еще в июне.

"Очевидно, соотношение расходов и доходов, которые может принести пасфлот, не является равноценным. Поэтому сегодня активно рассматриваем различные варианты дальнейшей судьбы пассажирского флота.

Как один из вариантов, предложить Германии, Австрии, Венгрии, Словакии использовать теплоходы под жилье в рамках программы поддержки украинских беженцев. Уже проведена предварительная работа, есть компании, которые подтвердили свою заинтересованность в этом направлении. По сумме доход может быть равноценным фрахту за круиз по низкой фрахтовой ставке.

Но опять же возникает вопрос - насколько длительными могут быть эти программы, ведь мы продолжаем нести расходы, даже когда теплоходы находятся в отстое. Что мы будем делать с теплоходами через несколько лет, когда нам их вернут в состоянии, которое не позволяет дальнейшую эксплуатацию", - добавил Скрябин.

Кроме этого, возможный вариант - попробовать провести открытый конкурс среди фрахтователей на 2024 год.

"Если результаты окажутся неудовлетворительными - ставить вопрос о возможной продаже судов. Для предприятия гораздо выгоднее получить несколько миллионов евро и усилить грузовой флот, который работает с большой прибылью, избавившись от актива, который генерирует и будет генерировать только убытки", - резюмировали в компании.

Экономическая правда