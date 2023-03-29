Фонд гарантирования в тринадцатый раз попытается продать ТРЦ "Магеллан"
Среда, 29 марта 2023, 14:02 -
Фонд гарантирования 12 апреля проведет очередную продажу активов российского МР Банка, в том числе ТРЦ "Магеллан" в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Одним лотом на продаже будет выставлено:
- ТРЦ "Магеллан" площадью более 28,5 тыс.кв.м, что находится по адресу г. Киев, проспект Глушкова Академика, дом 13-Б;
- права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность;
- имущественный комплекс, площадью более 13 тыс. кв.м, находящийся в с. Крупец Хмельницкой области.
Стартовая цена лота составляет 790,95 млн. грн. Вырученные из продажи средства будут направлены кредиторам ликвидируемого МР Банка.
Активы находятся на балансе АО "МР БАНК" и на продажу выставляются в 13 раз.
Экономическая правда