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Фонд гарантирования в тринадцатый раз попытается продать ТРЦ "Магеллан"

Среда, 29 марта 2023, 14:02 - Анастасия Жарикова

Фонд гарантирования 12 апреля проведет очередную продажу активов российского МР Банка, в том числе ТРЦ "Магеллан" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Одним лотом на продаже будет выставлено:

  • ТРЦ "Магеллан" площадью более 28,5 тыс.кв.м, что находится по адресу г. Киев, проспект Глушкова Академика, дом 13-Б;
  • права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность;
  • имущественный комплекс, площадью более 13 тыс. кв.м, находящийся в с. Крупец Хмельницкой области.

Стартовая цена лота составляет 790,95 млн. грн. Вырученные из продажи средства будут направлены кредиторам ликвидируемого МР Банка.

Активы находятся на балансе АО "МР БАНК" и на продажу выставляются в 13 раз.

Экономическая правда

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