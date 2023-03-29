Apple запускает услугу оплаты покупок по частям Pay Later

Корпорация Apple представила новую услугу Apple Pay Later, позволяющую пользователям разделить покупки на четыре платежа, распределенные в течение шести недель без процентов и комиссий. Услуга пока доступна только в США.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что пользователи могут легко отслеживать, управлять и погасить ссуды Apple Pay Later в Apple Wallet.

Подать заявку на ссуды Apple Pay Later можно на сумму от 50 до 1000 долларов США, которые можно использовать для онлайн-покупок и покупок в приложениях на iPhone и iPad у продавцов, принимающих Apple Pay.

Доступ к Apple Pay Later сначала получат избранные пользователи.

Чтобы начать работу с новым сервисом, пользователи могут подать заявку на ссуду в Wallet без влияния на их кредит. Им будет предложено ввести сумму, которую они хотели бы ссудить, и согласиться с условиями Apple Pay Later.

При подаче заявки будет осуществлен льготный кредит, чтобы убедиться, что пользователь находится в хорошем финансовом положении перед тем, как взять ссуду.

После одобрения пользователь увидит опцию "Оплатить позже (Pay Later)", когда выберет Apple Pay при оформлении заказа в Интернете и в приложениях на iPhone и iPad, и сможет использовать Apple Pay позже для совершения покупки. После настройки Apple Pay Later пользователи также могут подать заявку на ссуду непосредственно при оформлении покупки.

Платежи ссуды пользователя Apple Pay Later будут отображаться в Wallet на iPhone 14. В нем будет отображаться информация, сколько нужно оплатить все ссуды в течение 30-дневного периода.

Экономическая правда