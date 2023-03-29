Курс валют на 29 марта: доллар в банках резко подешевел

В среду, 29 марта, наличная гривня укрепилась по отношению к доллару и евро в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,61 - 37,80 грн - курс покупки превысил курс продажи. Во вторник, 28 марта, курс колебался между 37,76 – 37,96 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,58 - 40,83 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,65 - 41,0 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,7 – 38,25 грн (курс на 28 марта – 38,0 – 38,4 грн);

Евро – 40,4 – 41,15 грн (курс на 28 марта – 40,475 – 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,25 – 37,75 грн;

Ощадбанк – 37,6 – 38,65 грн;

Укрэксимбанк – 37,6 – 38,2 грн;

Райффайзен – 37,7 – 38,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.