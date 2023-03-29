Нефть дорожает на опасениях относительно остановки экспорта из Курдистана

Цены на нефть выросли в среду, поскольку остановка экспорта из Иракского Курдистана вызвала беспокойство относительно сокращения поставок, а опасения относительно глобального банковского кризиса уменьшились.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 42 цента, или на 0,53%, до $79,07 за баррель к 06:56 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 60 центов, или на 0,82%, до $73,80 за баррель.

Причины

"Беспокойство по поводу сокращения поставок из иракского Курдистана и облегчение на финансовых рынках, обеспокоенных потрясениями в банковском секторе, продолжают повышать аппетит инвесторов к риску", - сказал аналитик по сырьевым товарам в Rakuten Securities Сатору Йошида.

"Ожидания того, что Федеральная резервная система США сохранит осторожную позицию по повышению процентных ставок из-за банковского стресса, также усилили надежды на укрепление мировой экономики и спроса на нефть", - сказал Йошида, прогнозируя, что "бычий" тон сохранится на этой неделе.

Цены на нефть выросли на этой неделе после того, как экспорт 450 тыс баррелей в сутки из Курдистана был остановлен после решения арбитражного суда, который подтвердил, что для отгрузки нефти необходимо согласие Багдада.

Barclays заявил во вторник, что любое длительное прекращение курдского экспорта до конца года будет означать рост цены на нефть марки Brent в 2023 году на 3 доллара за баррель по сравнению с ее прогнозом в 92 доллара за баррель в 2023 году.

Объявление в понедельник о том, что First Citizens BancShares Inc приобретет обанкротившийся банк SVB, также усилило оптимизм относительно состояния мирового банковского сектора.

"Недавнее восстановление цен на нефть в основном обусловлено настроениями. Мы видим, что рисковые настроения в определенной степени восстановились, что подтолкнуло мировые фондовые рынки и цены на сырую нефть к восстановлению", - сказал аналитик CMC Markets Леон Ли.

Сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе также оказало поддержку.

Запасы сырой нефти в США упали примерно на 6,1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 24 марта, согласно данным Американского института нефти, опубликованным во вторник, сообщают источники агентства на рынке. Запасы бензина упали примерно на 5,9 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли примерно на 550 000 баррелей.

Экономическая правда