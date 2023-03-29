Канада предоставит Украине кредит в почти $2 миллиарда

Канада в этом году предоставит Украине кредит в размере 2,4 млрд канадских долларов (1,8 млрд долл США) для поддержки бюджета.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на проект бюджета страны.

Сейчас бюджет, представленный во вторник министром финансов Христей Фриланд, находится на рассмотрении в парламенте Канады.

Новый кредит для Украины будет направлен через Международный валютный фонд и имеет целью помочь правительству Украины покрыть дефицит бюджета и оплатить социальные услуги, включая медицинские услуги для примерно 5,3 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Отдельно федеральный бюджет Канады также объявил о выделении более 60 млн долл США дополнительной прямой гуманитарной помощи Украине. Деньги будут использованы на услуги по охране психического здоровья, разминирование и другие мероприятия.

Бюджет также предусматривает почти 126 млн долл США дополнительных выплат на поддержку переселенцев из Украины в Канаде. По данным правительства Канады, с января прошлого года прибыло 200 тыс украинцев.

Сейчас Украина получила $4 млрд долл США канадской помощи, в том числе около 1 млрд долл военной помощи в виде как прямых пожертвований, так и оборудования для украинских военных.