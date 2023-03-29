Разделение китайского техгиганта: Alibaba за день подорожала на $32 миллиарда за день

На новостях о реорганизации китайской группы Alibaba акции компании выросли на 16% в Гонконге, и вместе с показателями в Нью-Йорке бизнес добавил 32 млрд долл рыночной стоимости в день.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции компании взлетели более чем на 16% на торгах в Гонконге - несколько больше, чем в Нью-Йорке, что добавило к ее рыночной стоимости более 30 миллиардов долларов. По оценкам Morgan Stanley, совокупная стоимость группы Alibaba сейчас может достигать 530 миллиардов долларов.

К тому же, акции конкурентов, включая Tencent Holdings Ltd., также выросли - инвесторы ожидают, что конкуренты Alibaba могут прибегнуть к аналогичным действиям в условиях ослабления регуляторного режима.

Путем разделения Alibaba удается достичь двух целей, которые не удалось достичь многим ее конкурентам - успокоить правительство, которое не доверяет крупным технологическим компаниям, и инвесторов, которых сдерживает многолетнее регуляторное давление.

Переход к структуре холдинговой компании является редким явлением для крупных китайских технологических компаний и может стать примером для таких конкурентов, как оператор WeChat Tencent.

Администрация Си Цзиньпина уже давно критикует влияние онлайн-платформ, опасаясь, что концентрация власти и данных в руках нескольких технологических компаний подавляет инновации и угрожает власти партии. В течение многих лет Alibaba и Tencent инвестировали в сотни стартапов, часто помогая формировать целые сегменты потребительского интернета - от вызова такси до доставки продуктов.